«Скорее будем есть траву, чем снова станем российской колонией»

3
  • 15.11.2025, 21:34
«Скорее будем есть траву, чем снова станем российской колонией»

Сикорский высказался об отношениях Варшавы и Москвы.

Польша не позволит стране-агрессору России вернуть себе влияние над страной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в подкасте Rest in Politics.

Сикорский напомнил, что польско-российские отношения формировались на протяжении веков, и Польша уже переживала период колонизации.

- Мы были российской колонией, а в 1939 году россияне напали на нас вместе с нацистской Германией и навязали нам коммунизм на 45 лет. Мы скорее будем есть траву, чем снова станем российской колонией, – подчеркнул Сикорский.

