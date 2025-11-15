Сырский взял ответственность: военный эксперт объяснил план ВСУ в Покровске

Сырский взял ответственность: военный эксперт объяснил план ВСУ в Покровске1
Масштабных стрелковых боев почти нет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о выводе войск из Покровска должно принимать командование на местах, подчеркивая: главное – это жизнь солдат, а не удержание города любой ценой.
Военный эксперт Василий Пехньо объяснил «24 Каналу», что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взял на себя полную ответственность за Покровское направление и принял решение продолжать оборону. Украинский план заключается в раскрытии логистических путей.
Какой реальный контроль ВСУ над Покровском?
По мнению эксперта, говорить о проценте контроля Покровска или Мирнограда пока бессмысленно, потому что вся линия фронта – красно-серая зона.
- Масштабных стрелковых боев почти нет. 425-й штурмовой полк «Скала» во время зачисток на северной окраине Покровска продемонстрировал реальный масштаб боев – двое наших бойцов против двух россиян. Остальную работу выполняют дроны, – объяснил Пехньо.
Украинские бойцы ведут ожесточенные бои за Красный Лиман и Родинское. Командование планирует удержать по крайней мере северную часть Мирнограда и частично сохранить контроль над северной частью Покровска.
- Главнокомандующий ВСУ Сырский имеет полную картину ситуации и на основе этих данных принял решение продолжать оборону Покровска, – отметил Пехньо.