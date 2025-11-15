Ученые: В облаках других планет может что-то обитать 15.11.2025, 22:00

Оно бывает разных цветов.

Астрономы обычно не любят облака на Земле. Ведь облака закрывают им обзор космоса. Но астрономы, возможно, более пристально будут наблюдать за облаками на других планетах. По словам ученых, они считали, что облака будут скрывать внеземную жизнь, но, как ни странно, они могут помочь ее найти. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Ученые из Корнеллского университета разработали первые в истории спектры отражения, по сути, цветовой ключ, для разноцветных микроорганизмов, обитающих в облаках Земли. Теперь астрономы могут использовать этот ключ для обнаружения похожих внеземных микроорганизмов в облаках других планет. Если они конечно существуют.

По словам ученых, они считали, что облака будут скрывать внеземную жизнь, но, как ни странно, они могут помочь ее найти. Эта идея принадлежит астробиологу Лигии Коэльо. По ее словам, в нашей атмосфере Земли существует активное сообщество микроорганизмов, которые производят красочные биопигменты.

- Я подумала, что астрономам стоит о них узнать, — говорит Коэльо.

Биопигменты довольно распространены среди земных организмов и является универсальными для нашей планеты. По словам Коэльо, микроорганизмы в облаках Земли производят биопигменты для защиты от ультрафиолетового излучения Солнца, которого очень много в верхних слоях атмосферы нашей планеты, где обитают микроорганизмы.

Изучая спектры отражения с помощью моделей, ученые определили, что облака на далеких планетах с разноцветными микроорганизмами будут выглядеть иначе, чем облака без них. Таким образом, астрономы могут использовать облака в качестве обнаружения потенциальной внеземной жизни.

Никто не знает, существуют ли такие микроорганизмы на других планетах. Но если это так, то астрономы с помощью будущих телескопов смогут их найти. Если они существуют.

