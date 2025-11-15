закрыть
В Беларуси подорожают китайские авто?

  • 15.11.2025, 22:25
  • 1,056
В КНР приняли новый закон об импорте.

В Китае вводятся более строгие правила при экспорте транспортных средств в Россию. Со схемой импорта новых автомобилей под видом старых будет покончено, пишет abw.by.

Согласно сведениям от представителей дилерских сетей и компаний-импортёров, китайское правительство ужесточает контроль за отправкой в РФ подержанных автомобилей, возраст которых составляет менее полугода (180 дней). Данное постановление было принято Министерством коммерции Китая 14 ноября и начнёт действовать с 1 января 2026 года.

Причина такого решения – борьба с нелегальной поставкой новых машин, маскирующихся под бывшие в употреблении. Это один из основных каналов неофициальных поставок автомобилей в Россию.

На ком отразится? На серых поставщиках, которые альтернативными путями гоняют автомобили из Китая. Однако, некоторые официальные поставщики в России, как оказалось, тоже пользуются подобными схемами через местные фирмы-прокладки. В первую очередь, это так называемые новые импортеры, которые не очень-то хотят светиться с прямыми поставками из-за угрозы санкций.

