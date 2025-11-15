закрыть
15 ноября 2025, суббота
G7 напомнила Украине ключевое условие движения в НАТО

  • 15.11.2025, 22:31
G7 напомнила Украине ключевое условие движения в НАТО

Страны «Большой семерки» продолжат поддержку устойчивости Украины на фоне российских ударов.

Послы стран «Большой семерки» (G7) приветствовали готовность президента Украины Владимира Зеленского способствовать расследованию коррупции в «Энергоатоме», где оказался замешанным его бывший бизнес-партнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства G7 в Украине.

- Приветствуем готовность президента Украины Владимира Зеленского к сотрудничеству и поддержке независимого расследования НАБУ/САП. Рассчитываем на дальнейшее лидерство Украины в антикоррупционных реформах, что является ключевым для евроатлантической интеграции, - говорится в сообщении.

Также послы дали понять, что несмотря на коррупционный скандал, страны «Большой семерки» продолжат поддержку энергетической устойчивости Украины на фоне российских терактов против украинской энергетической инфраструктуры.

Отметим, Зеленский 15 ноября сообщил, что после скандала главные государственные предприятия в области украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

