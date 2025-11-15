Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз 15.11.2025, 23:07

Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки.

Литва активно продвигается в создании технологий для противодействия недавним случаям проникновения с территории Беларуси контрабандных воздушных шаров и беспилотников.

Об этом заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас.

Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки, направленные на выявление, наблюдение, идентификацию и обезвреживание воздушных угроз.

По словам Петраускаса, правительство планирует в течение нескольких недель отобрать самые перспективные проекты, а саму технологию планируют создать за полгода.

- Через две недели мы определим компании и их концепции. После этого усовершенствуем их предложения, чтобы ускорить разработку технологии, - сообщил он.

Петраускас добавил, что Министерство внутренних дел уже готовит технические требования для будущих закупок. Это позволит провести тестирование и интегрировать новую систему в действующую инфраструктуру.

«Процесс может занять от трех до шести месяцев», - отметил он.

Некоторые технологии, представленные на рассмотрение, уже испытывались в Украине для других задач, но могут быть адаптированы и для Литвы. Другие же предложения являются абсолютно новыми, и их комбинация может обеспечить эффективную защиту.

В начале месяца министерство получило 35 заявок с решениями для усиления охраны воздушного пространства страны от пуль и других летательных аппаратов, которые недавно вызвали сбои в работе Вильнюсского аэропорта.

Компании, чьи идеи признают наиболее перспективными, распределят грантовый фонд в размере 1 миллиона евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com