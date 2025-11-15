Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз
- 15.11.2025, 23:07
Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки.
Литва активно продвигается в создании технологий для противодействия недавним случаям проникновения с территории Беларуси контрабандных воздушных шаров и беспилотников.
Об этом заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас.
Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки, направленные на выявление, наблюдение, идентификацию и обезвреживание воздушных угроз.
По словам Петраускаса, правительство планирует в течение нескольких недель отобрать самые перспективные проекты, а саму технологию планируют создать за полгода.
- Через две недели мы определим компании и их концепции. После этого усовершенствуем их предложения, чтобы ускорить разработку технологии, - сообщил он.
Петраускас добавил, что Министерство внутренних дел уже готовит технические требования для будущих закупок. Это позволит провести тестирование и интегрировать новую систему в действующую инфраструктуру.
«Процесс может занять от трех до шести месяцев», - отметил он.
Некоторые технологии, представленные на рассмотрение, уже испытывались в Украине для других задач, но могут быть адаптированы и для Литвы. Другие же предложения являются абсолютно новыми, и их комбинация может обеспечить эффективную защиту.
В начале месяца министерство получило 35 заявок с решениями для усиления охраны воздушного пространства страны от пуль и других летательных аппаратов, которые недавно вызвали сбои в работе Вильнюсского аэропорта.
Компании, чьи идеи признают наиболее перспективными, распределят грантовый фонд в размере 1 миллиона евро.