«Совместные «санкции» США и ВСУ принесут желаемые плоды» 15.11.2025, 23:17

Россию загоняют в энергетическую ловушку.

Когда НПЗ уничтожаются, а из-за санкций продавать нефть становится очень сложно, то от этого заметно страдает экономика страны-агрессора, а так же повышается вероятность возникновения бунтов на территории РФ, пояснил украинский политолог и публицист Виталий Портников.

Только комплексный подход может дать хорошие результаты, что сейчас и происходит.

Журналист описал ситуацию, которая складывается сейчас в России:

- Вместе с этим освобождается огромное количество сырой нефти, которую нужно кому-то продавать, а, после введения новых санкций Соединенных Штатов, нефтеперерабатывающие комбинаты в Индии, в Турции, даже в КНР отказываются от закупок российской нефти. Таким образом приспособить куда-то дополнительные объемы нефти россиянам становится все сложнее. Это значит, что самым большим нефтяным компаниям РФ придется сокращать добычу нефти в связи с тем, что ее некому будет продавать и не будет возможности перерабатывать эту нефть на нефтеперерабатывающих заводах самой Российской Федерации.

- Это такая энергетическая ловушка, которая создается с одной стороны усилиями администрации Трампа, а с другой — ударами Сил обороны Украины по энергетическому сектору террористической федерации. Ловушка, которая должна способствовать деградации российской экономики и созданию условия для социального взрыва в России с дальнейшими деградационными процессами для самой Российской Федерации в ближайшие непростые для нее десятилетия, - спрогнозировал Портников.

