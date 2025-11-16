В РФ задержали за взятки очередного регионального министра 16.11.2025, 1:00

10 ноября он ушел с поста «по собственному желанию».

В Великом Новгороде силовики задержали экс-министра сельского хозяйства региона Виктора Витвицкого, заподозренного в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в СКР. В субботу суд арестовал обвиняемого, который ушел с поста главы ведомства «по собственному желанию» 10 ноября, на два месяца. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы, пишет The Moscow Times.

Согласно материалам дела, обвиняемый за период с 2020 по 2025 год получил более 6,5 млн российских рублей от местных бизнесменов. За это он содействовал выделению им государственных грантов в сфере развития сельского хозяйства и поддержки фермеров на общую сумму более 30 млн рублей. Также чиновник «решал вопросы» предпринимателей-аграриев и «прикрывал» их перед другими госорганами. Силовики проводят обыски и выясняют все обстоятельства преступной деятельности Витвицкого.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем телегрм-канале заявил, что он «в курсе ситуации» с бывшим министром. По словам главы региона, областное правительство «оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам». И.о. главы Минсельхоза назначен главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Новгородской области Владимир Татаренко, сообщили местные СМИ.

С начала 2025 года по состоянию на середину октября в России арестованы 155 высокопоставленных чиновников. Это больше, чем за весь прошлый год, когда силовики задержали 122 представителя власти. Лишь с августа по середину прошлого месяца свободы лишились четыре региональных вице-губернатора и восемь министров, подсчитывала «Новая газета Европа».

Накануне стало известно о задержании в Челябинской области руководства регионального главка ФСИН — начальника отдела собственной безопасности управления Олега Мохова, главбуха Марины Уфимцевой, а также первого замруководителя ГУФСИН Сергея Бульчука, который может быть причастен к организации пыток и вымогательств в челябинских колониях.

