Российская металлургия попала в сложную ситуацию 16.11.2025, 3:00

Один из крупнейших производителей металлопродукции объявил об урезании инвестиций на фоне обвала спроса.

«Объединенная металлургическая компания» (ОМК), контролируемая миллиардером и поставщиком труб для «Северного потока» Анатолием Седых (состояние $2,8 млрд по оценке Forbes), сокращает инвестпрограммы из-за падения спроса на свою продукцию и «сложной» ситуации в российской металлургии.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании. В частности, ОМК, которая входит в число крупнейших в РФ производителей металлопродукции для энергетики, транспорта и промышленности, «приостановит» строительство цеха по производству бесшовных труб на своем заводе в Альметьевске «до стабилизации ситуации в отрасли», пишет The Moscow Times.

Как сообщало местное издание «Бизнес Онлайн», «замороженными» оказались инвестиции в 50–70 млрд рублей, которые были выделены по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В ОМК сослались на сложности в связи с экспортными ограничениями, а также высокой ставкой ЦБ и «связанного с ней охлаждения экономики». Также российским металлургам, как отметили в ОМК, мешает «давление со стороны китайских производителей». На альметьевском заводе уже сокращены объемы производства из-за падения спроса на трубную продукцию, отметили в компании.

ОМК собирается «перезапустить проект» в случае возникновения «позитивных изменений» на российском металлургическом рынке, отметили в пресс-службе. Там добавили, что спрос на трубную продукцию может вырасти при улучшении ситуации в смежных нефтегазовой и строительной отраслях, а также снижении» процентных ставок на рынке капитала». ОМК сосредоточится на сохранении и развитии действующих производств, пояснили в компании.

Альметьевский завод мощностью 300 тысяч тонн продукции в год входит в состав ОМК с 2002 года. Он выпускает электросварные трубы малого и среднего диаметра. О планах по созданию нового цеха стало известно летом 2024-го. В том же году ОМК запустила новое производство бесшовных труб в Выксе мощностью около 500 тысяч тонн.

В октябре источники в отрасли рассказывали Reuters, что на фоне сокращения спроса, дорогих кредитов и ухудшения финансовых показателей почти все металлургические заводы России начали увольнять персонал.

Свои инвестпрограммы в 2025 году резко сократило многие российские компании. Как отмечалось в докладе «Инвестиции в России: последние тенденции» Института экономики роста им. Столыпина, на эти цели заложено на 733 млрд рублей меньше в сравнении с 2024-м, В частности, доля компаний, планирующих запуск новых производств, сократилась за год с 49,6% до 35%, узнали аналитики.

До этого о почти полной остановке инвестиций российского бизнеса в новые проекты говорил глава Сбера Герман Греф.

