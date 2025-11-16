СМИ: Санкционный «Лукойл» не платит работникам крупнейшего месторождения нефти в Ираке 16.11.2025, 4:40

Задержка с выплатами зарплаты уже достигла полутора месяцев, а связи с центральным офисом нет никакой.

Из-за санкций «Лукойл», подсанкционная российская компания, перестала платить зарплату своим работникам в Ираке. Как пишет «Униан» со ссылкой на РБК, около 1,3 тыс. человек, которые работают на месторождении в Басре, уже шесть недель не получают зарплату.

Сообщается, что обычно им платили вовремя через один из банков Багдада. Но теперь сотрудники получили только выписку о заработной плате на электронную почту, а банковского перевода не дождались. Через правозащитников сотрудники пытались связаться с «Лукойлом», но пояснений им так и не прислали.

Что известно о месторождении

Речь идет о сотрудниках месторождения Западная Курна-2, которое расположено на юге Ирака, в 65 километрах к северо-западу от города Басра. Оно разрабатывается на основе контракта, подписанного в январе 2010 года сроком на 25 лет. Компании «Лукойл» в проекте принадлежит 75%, остальные 25% - иракской компании North Oil Company. При этом все операционные расходы лежат на «Лукойле».

Западная Курна-2 является одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений. Первоначальные извлекаемые запасы оцениваются примерно в 14 млрд баррелей, при этом более 90% сосредоточено в пластах Мишриф и Ямама.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com