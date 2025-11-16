СМИ: Санкционный «Лукойл» не платит работникам крупнейшего месторождения нефти в Ираке
- 16.11.2025, 4:40
Задержка с выплатами зарплаты уже достигла полутора месяцев, а связи с центральным офисом нет никакой.
Из-за санкций «Лукойл», подсанкционная российская компания, перестала платить зарплату своим работникам в Ираке. Как пишет «Униан» со ссылкой на РБК, около 1,3 тыс. человек, которые работают на месторождении в Басре, уже шесть недель не получают зарплату.
Сообщается, что обычно им платили вовремя через один из банков Багдада. Но теперь сотрудники получили только выписку о заработной плате на электронную почту, а банковского перевода не дождались. Через правозащитников сотрудники пытались связаться с «Лукойлом», но пояснений им так и не прислали.
Что известно о месторождении
Речь идет о сотрудниках месторождения Западная Курна-2, которое расположено на юге Ирака, в 65 километрах к северо-западу от города Басра. Оно разрабатывается на основе контракта, подписанного в январе 2010 года сроком на 25 лет. Компании «Лукойл» в проекте принадлежит 75%, остальные 25% - иракской компании North Oil Company. При этом все операционные расходы лежат на «Лукойле».
Западная Курна-2 является одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений. Первоначальные извлекаемые запасы оцениваются примерно в 14 млрд баррелей, при этом более 90% сосредоточено в пластах Мишриф и Ямама.