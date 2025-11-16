«Остановить Путина может только это» 16.11.2025, 6:00

Россия ведет безуспешную войну против Украины уже дольше, чем длилась Первая мировая война.

Ситуация на фронте и в международной политике все больше подтверждает: Путин не способен выиграть войну против Украины. Но Москва не готова прекратить агрессию. Ведь цели Кремля не достигнуты. Из-за невозможности добиться результата на фронте, Кремль все активнее уничтожает украинские города и сеет в стране смерть, пытаясь сломить моральный дух украинцев.

Чтобы остановить Путина, нужно делать то, что уже делает Украина, но только в гораздо больших масштабах. На этом акцентировал политолог Игорь Рейтерович.

- Боюсь, что по-другому выйти с этой ситуации не получится, поскольку Путин живет в абсолютно иррациональном мире. И с точки зрения каких-то рациональных подходов он должен был войну против Украины остановить уже давным-давно. Поскольку она не то что не дала, она и не даст ему тех результатов, на которые он действительно рассчитывал. Это было очевидно еще в 2022 году. Но, как видим, вопросы какого-то мифического величия, вопросы мифической геополитики, не дают Путину остановить войну. Потому что Путин рассматривает войну против Украины как войну почему-то против всего западного мира, и попытку защитить суверенитет РФ, — отметил Рейтерович.

По его словам, Украина должна понимать, что имеет дело с очень специфическим режимом.

- Режимом, с одной стороны, уже тоталитарным, а с другой стороны — достаточно персоналистическим, который упирается в одну фигуру. И эта фигура, в принципе, мыслит абсолютно другими категориями. Эти категории отличаются даже от рациональных категорий многих диктаторов. Здесь не нужно вспоминать, например, Советский Союз. С точки зрения рациональных мотивов Путин уже давным-давно отошел от понимания того, что это все не имеет смысла. И поэтому единственное, что может на него повлиять, это отсутствие или катастрофическая минимизация тех ресурсов, которые он может использовать для войны, — рассказал политолог.

Он подчеркнул: все упирается в то, что когда у Путина исчезнет возможность вести войну той же интенсивности, которую он ведет сейчас, он остановится. Потому что просто не сможет дальше воевать. И в этом контексте 20-й пакет, что готовится в ЕС, и санкции США, которые начнут действовать с 21 ноября — это очень правильные меры. Но они недостаточны, потому что у Путина все равно остается какая-то часть денег, которую он может тратить непосредственно на войну.

- То есть даже уже не на поддержание, выживание режима, а еще может тратить на войну. Понятно, что это все режет очень сильно социальные и другие расходы, которые есть на сегодня у РФ. Это режет какие-либо перспективы развития России в обозримом будущем. Понятно, что ни о каком лидерстве не может идти речь. Но какое-то значение Россия могла играть просто в силу своих природных ресурсов. И понимание того факта, что Россия — огромная «бензоколонка» или огромный «стол» с минералами, которые может использовать государство, позволяет Путину воевать дальше, — рассказал гость эфира.

По его словам, чтобы Путин остановил войну, должно произойти что-то, когда у него и у людей, которые его окружают, возникнет понимание, что все безрезультатно и надо срочно останавливаться, поскольку закончится катастрофой.

- Ну и, по сути, свержение этих людей, и конкретно Путина, или их отход от власти. По-другому оно не работает. И для этого надо, конечно, максимальная координация как Сил обороны Украины, с одной стороны, и всех других аспектов давления на Россию, начиная от санкций, заканчивая какими-то персональными моментами — ударами по людям, которые имеют отношение к принятию решений в России, — констатировал Рейтерович.

