16 ноября 2025, воскресенье, 9:07
В Европе бушует шторм «Клаудиа»

  • 16.11.2025, 8:39
  • 2,390
Фото: Getty Images

Проводится эвакуация.

В Португалии в результате шторма «Клаудиа» погибли три человека. В Великобритании проводится эвакуация.

Об этом сообщает Reuters.

В Португалии спасатели нашли тела пожилой пары в затопленном доме вблизи Лиссабона. Вероятно, они не успели убежать, поскольку вода поднялась ночью.

Португалия и некоторые районы соседней Испании уже несколько дней сталкиваются с экстремальными условиями, вызванными штормом «Клаудия». В субботу, 15 ноября, он достиг некоторых районов Великобритании и Ирландии.

В субботу шторм охватил Албуфейру на юге Португалии, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям. В кемпинге погибла 85-летняя женщина, сообщил начальник региональной службы гражданской защиты Витора Ваз Пинту.

28 человек были ранены в соседнем отеле, сказал он, добавив, что двое из них находятся в больнице с серьезными травмами.

В субботнем заявлении президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза выразил «свою солидарность с семьей погибшей» в Албуфейре и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Паводки в Великобритании

В Великобритании в субботу сильное наводнение произошло в городе Монмут и окружающих районах на юго-востоке Уэльса.

Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса сообщила, что проводит спасательные работы, эвакуацию и проверку благополучия населения.

Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых являются сильными, а также 17 оповещений о возможных паводках.

В Англии Агентство по охране окружающей среды объявляло 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 оповещения о паводках.

