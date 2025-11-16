В Европе бушует шторм «Клаудиа» 16.11.2025, 8:39

2,390

Фото: Getty Images

Проводится эвакуация.

В Португалии в результате шторма «Клаудиа» погибли три человека. В Великобритании проводится эвакуация.

Об этом сообщает Reuters.

В Португалии спасатели нашли тела пожилой пары в затопленном доме вблизи Лиссабона. Вероятно, они не успели убежать, поскольку вода поднялась ночью.

Португалия и некоторые районы соседней Испании уже несколько дней сталкиваются с экстремальными условиями, вызванными штормом «Клаудия». В субботу, 15 ноября, он достиг некоторых районов Великобритании и Ирландии.

В субботу шторм охватил Албуфейру на юге Португалии, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям. В кемпинге погибла 85-летняя женщина, сообщил начальник региональной службы гражданской защиты Витора Ваз Пинту.

28 человек были ранены в соседнем отеле, сказал он, добавив, что двое из них находятся в больнице с серьезными травмами.

В субботнем заявлении президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза выразил «свою солидарность с семьей погибшей» в Албуфейре и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Паводки в Великобритании

В Великобритании в субботу сильное наводнение произошло в городе Монмут и окружающих районах на юго-востоке Уэльса.

Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса сообщила, что проводит спасательные работы, эвакуацию и проверку благополучия населения.

Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых являются сильными, а также 17 оповещений о возможных паводках.

В Англии Агентство по охране окружающей среды объявляло 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 оповещения о паводках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com