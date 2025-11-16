В Европе бушует шторм «Клаудиа»
- 16.11.2025, 8:39
- 2,390
Проводится эвакуация.
В Португалии в результате шторма «Клаудиа» погибли три человека. В Великобритании проводится эвакуация.
Об этом сообщает Reuters.
В Португалии спасатели нашли тела пожилой пары в затопленном доме вблизи Лиссабона. Вероятно, они не успели убежать, поскольку вода поднялась ночью.
Португалия и некоторые районы соседней Испании уже несколько дней сталкиваются с экстремальными условиями, вызванными штормом «Клаудия». В субботу, 15 ноября, он достиг некоторых районов Великобритании и Ирландии.
В субботу шторм охватил Албуфейру на юге Португалии, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям. В кемпинге погибла 85-летняя женщина, сообщил начальник региональной службы гражданской защиты Витора Ваз Пинту.
28 человек были ранены в соседнем отеле, сказал он, добавив, что двое из них находятся в больнице с серьезными травмами.
В субботнем заявлении президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза выразил «свою солидарность с семьей погибшей» в Албуфейре и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Паводки в Великобритании
В Великобритании в субботу сильное наводнение произошло в городе Монмут и окружающих районах на юго-востоке Уэльса.
Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса сообщила, что проводит спасательные работы, эвакуацию и проверку благополучия населения.
Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых являются сильными, а также 17 оповещений о возможных паводках.
В Англии Агентство по охране окружающей среды объявляло 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 оповещения о паводках.