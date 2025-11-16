Папа Римский собрал голливудских звезд 16.11.2025, 8:47

Фото: @VATICAN MEDIA

О чем он просил Бланшетт и Беллуччи?

Папа Лев XIV во время встречи с голливудскими звездами в Ватикане призвал кинематографистов противостоять диктату алгоритмов и спасать местные кинотеатры, которые стремительно приходят в упадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ватикан.

Папа Лев XIV подчеркнул необходимость сохранить искусство кино во время стремительной цифровизации. Среди гостей были звезды мирового масштаба - Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи, Крис Пайн и режиссер Спайк Ли.

Понтифик отметил, что сегодня киноиндустрия переживает один из самых сложных периодов: кассовые сборы во многих странах не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, а локальные кинотеатры продолжают массово закрываться. Он подчеркнул, что такие заведения являются важными пространствами для совместного культурного опыта, который постепенно вытесняется стриминговыми сервисами и алгоритмами персонализированного контента.

«Кинотеатры переживают тревожный спад. Многие говорят, что само искусство кино оказалось под угрозой», - сказал Папа, призвав общество и киноиндустрию не отказываться от защиты их социальной ценности.

Лев XIV подчеркнул, что кино за 130 лет своего существования стало не просто развлечением, а важным инструментом осмысления человеческих переживаний. В то же время он предостерег от влияния алгоритмов, которые стимулируют повторение «проверенных» сюжетов и формируют замкнутый круг одинаковых историй.

«Логика алгоритмов стремится умножать то, что уже работает. Но настоящее искусство открывает то, что еще возможно», - подчеркнул Папа, призывая создателей не бояться «медлительности, тишины и различия» в своих работах.

Он также обратил внимание на ответственность кино перед обществом, призвав авторов честно говорить о насилии, войне, бедности и одиночестве: «Хороший фильм не эксплуатирует боль - он исследует и признает ее».

После выступления Папа лично поздравил гостей. Спайк Ли, в частности, подарил ему эксклюзивную баскетбольную майку «Нью-Йорк Никс» с надписью «Pope Leo 14».

Накануне встречи Ватикан даже опубликовал список любимых фильмов Папы Льва XIV. Среди них - классические ленты «Звуки музыки», «Эта прекрасная жизнь», «Обычные люди» и «Жизнь прекрасна».

