Партизаны сорвали поставки боеприпасов оккупантов под Мелитополем
- 16.11.2025, 9:24
- 1,248
Проведена успешная диверсия.
Агенты движения «Атеш» помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает движение «Атеш» в Telegram.
Партизаны движения провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В ночь на 16 ноября был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.
Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов.
Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар, отметили в «Атеш».
Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало логистику российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления.
Активисты движения отмечают, что нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.
«Атеш» доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги - это зона нашей ответственности!» - говорится в заметке партизанского движения.