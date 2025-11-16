Партизаны сорвали поставки боеприпасов оккупантов под Мелитополем 16.11.2025, 9:24

1,248

Проведена успешная диверсия.

Агенты движения «Атеш» помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает движение «Атеш» в Telegram.

Партизаны движения провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В ночь на 16 ноября был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов.

Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар, отметили в «Атеш».

Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало логистику российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления.

Активисты движения отмечают, что нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.

«Атеш» доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги - это зона нашей ответственности!» - говорится в заметке партизанского движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com