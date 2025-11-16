Минюст США оправдывается из-за странных «помилований» Трампа 16.11.2025, 9:37

2,898

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

В публичных документах обнаружили подписи «под копирку».

Министерство юстиции США оказалось в центре скандала после того, как в публичных документах с помилованиями Дональда Трампа обнаружили почти идентичные подписи.

Об этом сообщает АР.

В свое время Дональд Трамп достаточно жестко критиковал своего предшественника Джо Байдена за использование автоподписи (autopen), называя такое подписание «недействительным» из-за большого риска злоупотреблений.

И вот Минюст США оказался в эпицентре громкого скандала из-за подписей Трампа «под копирку» под указами о помиловании от 7 ноября.

Речь идет о помиловании над бывшим игроком «Нью-Йорк Мэтс» Деррилем Строберри, экс-спикером Палаты представителей Теннесси Гленом Касадой и бывшим сержантом полиции Майклом Макмахоном.

Когда Министерство юстиции США обнародовало данную серию президентских помилований Дональда Трампа, то оказалось, что подписи на них были практически идентичны.

При этом эксперты по судебно-медицинской документации отметили, что в реальности никакие две подписи не могут быть абсолютно одинаковыми.

Поэтому после общественной огласки Министерству юстиции пришлось обновлять документы. Там отметили, что проблема возникла из-за «технической ошибки» и кадровых нюансов.

Отметим, что инцидент произошел на фоне нового потока помилований, охватывающего политических союзников Трампа, спонсоров его кампаний и других лиц, осужденных за различные преступления.

Представители администрации заявили, что Трамп подписал все помилования лично, а изменения не влияют на легитимность решений.

Юристы отмечают, что повторная публичная загрузка помилований с откорректированными подписями не влияет на их законность, поскольку ключевым является намерение президента предоставить помилование. Этот случай, однако, поднял дискуссию о прозрачности и контроле за процессом помилований в США, в частности в контексте сравнения с практикой предыдущего президента.

