«Нептуны» и гул в небе: Россию и Крым массированно атаковали ракеты
- 16.11.2025, 9:42
- 4,890
Прогремели взрывы в районе аэродромов.
Вечером 15 ноября и ночью 16 ноября в отдельных регионах страны-агрессора России и во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников и ракет, пишет «Главред».
Минобороны РФ традиционно сообщило о якобы успешном сбитии украинских беспилотников над 7 областями страны, их якобы было 57. В то же время о ракетах ведомство не упомянуло в отчете.
Что известно об атаке на Россию
Вечером 15 ноября на взрывы в двух районах города пожаловались жители российского Волгограда. Там российская ПВО направила дрон прямо в жилой дом. В результате удара известно о трех пострадавших.
Несколько беспилотников пролетело и над Воронежской областью, где по информации губернатора Александра Гусева, подавленный дрон повредил фасад частного дома и забор.
Именно Гусев и проговорился о том, кто на самом деле направил дрон на многоэтажку в Волгограде, потому что упомянул в своем сообщении о работе не только ПВО, но и средств РЭБ.
Местные жители также предположили, что в Волгограде дроны прицелились на НПЗ «Лукойл», однако пока нет информации о результатах этой атаки.
Что прилетело по Крыму
Около 23:10 15 ноября во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Впоследствии местные жители сообщили, что громко было и в районе аэродрома «Саки» в Новофедоровке и в Симферополе.
Через некоторое время в российских пабликах стало «тревожно» из-за якобы пуска украинских ракет «Нептун». Что интересно, как и местные оккупационные власти, так и Минобороны РФ вообще не упоминает об атаке на Крым в отчетах и отмалчивается о ее последствиях.