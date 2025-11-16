«Нептуны» и гул в небе: Россию и Крым массированно атаковали ракеты 16.11.2025, 9:42

4,890

Прогремели взрывы в районе аэродромов.

Вечером 15 ноября и ночью 16 ноября в отдельных регионах страны-агрессора России и во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников и ракет, пишет «Главред».

Минобороны РФ традиционно сообщило о якобы успешном сбитии украинских беспилотников над 7 областями страны, их якобы было 57. В то же время о ракетах ведомство не упомянуло в отчете.

Что известно об атаке на Россию

Вечером 15 ноября на взрывы в двух районах города пожаловались жители российского Волгограда. Там российская ПВО направила дрон прямо в жилой дом. В результате удара известно о трех пострадавших.

Несколько беспилотников пролетело и над Воронежской областью, где по информации губернатора Александра Гусева, подавленный дрон повредил фасад частного дома и забор.

Именно Гусев и проговорился о том, кто на самом деле направил дрон на многоэтажку в Волгограде, потому что упомянул в своем сообщении о работе не только ПВО, но и средств РЭБ.

Местные жители также предположили, что в Волгограде дроны прицелились на НПЗ «Лукойл», однако пока нет информации о результатах этой атаки.

Что прилетело по Крыму

Около 23:10 15 ноября во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Впоследствии местные жители сообщили, что громко было и в районе аэродрома «Саки» в Новофедоровке и в Симферополе.

Через некоторое время в российских пабликах стало «тревожно» из-за якобы пуска украинских ракет «Нептун». Что интересно, как и местные оккупационные власти, так и Минобороны РФ вообще не упоминает об атаке на Крым в отчетах и отмалчивается о ее последствиях.

