Reuters: Экономика Китая столкнулась с новым спадом

Самый слабый рост производства и розничной торговли за год.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в октябре в Китае были самыми слабыми за более чем год. Это усиливает давление на власти по реформированию $19-триллионной экспортно-ориентированной экономики на фоне торговой войны с США и слабого внутреннего спроса, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в октябре увеличилось на 4,9% в годовом выражении, что стало самым низким показателем с августа 2024 года и оказалось ниже прогноза в 5,5%. Рост розничных продаж составил 2,9%, также минимальный показатель за более чем год, хотя был слегка поддержан масштабными акциями в рамках «Дня одиноких сердец».

«Экономика Китая испытывает давление со всех сторон. Поддерживать рост за счет экспорта будет сложно, поэтому необходимо стимулировать внутренний спрос», — отметил главный экономист HSBC по Азии Фред Нойман.

Инвестиции в основные фонды в первые десять месяцев года сократились на 1,7% в годовом выражении, что также превысило ожидания аналитиков. Замедление продаж автомобилей и продолжающееся падение цен на жилье демонстрируют, что проблемы носит структурный характер.

Власти признают необходимость реформ для повышения доли потребления в ВВП и сокращения долговой нагрузки местных правительств, но структурные изменения несут политические риски. Экономисты отмечают, что китайские власти пока предпочитают поддерживать рост за счет государственных предприятий и инфраструктурных проектов, откладывая более масштабное стимулирование экономики на 2026 год.

«Структурные проблемы продолжают тянуть экономику вниз. Стимулирующие меры возможны, но власти предпочитают их сдерживать», — сказал старший экономист Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэн.

Замедление промышленного производства и внутреннего спроса усиливает неопределенность в крупнейшей экспортной экономике мира, заставляя рынок и международных наблюдателей внимательно следить за шагами Пекина.

