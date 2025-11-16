закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подготовлено историческое соглашение Украины с Францией

  • 16.11.2025, 10:17
Подготовлено историческое соглашение Украины с Францией
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Фото: Reuters

Будет значительное усиление украинской боевой авиации.

Франция и Испания готовят пакеты помощи Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное соглашение с Францией

По его словам, завтра, 17 ноября, он посетит Францию.

«Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации. Нашей защиты неба. Наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать целей», - отметил глава Украины.

Кроме того, во вторник, 18 ноября, Зеленский посетит Испанию.

Как отметил президент, приоритет для Украины - усиление ПВО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина