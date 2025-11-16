Подготовлено историческое соглашение Украины с Францией 16.11.2025, 10:17

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Фото: Reuters

Будет значительное усиление украинской боевой авиации.

Франция и Испания готовят пакеты помощи Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное соглашение с Францией

По его словам, завтра, 17 ноября, он посетит Францию.

«Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации. Нашей защиты неба. Наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать целей», - отметил глава Украины.

Кроме того, во вторник, 18 ноября, Зеленский посетит Испанию.

Как отметил президент, приоритет для Украины - усиление ПВО.

