В России солгали об успехах своей армии в Донецкой области 16.11.2025, 10:51

В 93-й бригаде ВСУ дали ответ.

В ВСУ опровергли заявление российских пропагандистов о том, что армия РФ якобы продвинулась на север от села Русин Яр в Донецкой области. Об этом сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр» в телеграмме.

«Российская пропаганда сообщила о том, что оккупанты продвинулись на север от села Русин Яр, в зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Используя погодные условия, а именно густой туман, противник сделал накат в направлении украинских позиций, надеясь, что наши дроны будут «слепыми», - рассказали в подразделении.

По словам украинских военных, россияне не учли, что новейшие наземные роботизированные комплексы-разведчики в момент штурмовых действий противника уже стояли в его тылу. Они обнаружили российские колонны, передали координаты, что, как отмечается, «сделало технику сладкой конфеткой для наших FPV».

«Несмотря на непрерывное давление врага, холодноярцы держат позиции. Все подразделения бригады ежедневно выкладываются на полную, и борьба продолжается», - добавили в 93-й бригаде.

