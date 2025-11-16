«У нас, белорусов, есть еще одно, общее желание» 16.11.2025, 10:58

Когда оно исполнится, по всей стране закончится шампанское.

«Салідарнасць» расспросила белорусов внутри страны, кто и как планирует, а может, еще не планирует, отмечать праздник, что собираются дарить или сами хотят получить в подарок, и какие желания загадают под елочку. Имена всех собеседников изменены.

«Решили, что все вместе отметим Рождество — но без фанатизма»

— Знаю, что в Минске уже начали первые уличные елки собирать, но у нас в городе пока не ставили, — говорит Лиза, жительница одного из райцентров Могилевщины. — И в магазинах только-только начали собирать украшения, разве что в Fix Price уже выставили всякие новогодние финтифлюшки, тематические наклейки, декорации — ну так им завлечь и продать надо побольше.

Дочка предложила уже сейчас поставить елку дома. Я ей показала на несколько соседних домов, где хозяева не снимают снежинки с окон, по-моему, уже года два, — и они все облупились, выгорели на солнце. Спрашиваю: ну как, чувствуешь от этого праздничное настроение? Вот и мы не почувствуем, если слишком загодя достанем елку, за два месяца только устанем от нее. Дочка вроде согласилась.

Подарок ей мы с мужем, конечно, придумаем, аккуратно расспрашиваем и подсматриваем, что ей интересно. Но без фанатизма — я считаю, большие подарки надо дарить на день рождения.

Новый год — скорее, про эмоции и семейные встречи. У моей малышки и то, и другое будет: на каникулы она поедет к бабушке в Минск, а там они с семьей моей сестры пойдут на новогоднее представление (даже на два — «Главную елочку» и еще один спектакль для детей), уже и билеты куплены, и наряды выбраны.

По словам Лизы, у нее есть все шансы встретить Новый год одной: дочку заберет бабушка на все каникулы, мужа, который работает водителем, в праздничную неделю уговорили на очень прибыльную подработку, а у самой белоруски (она косметолог-визажист) вплоть до середины дня 31 декабря расписаны клиентки. Но ее это вовсе не расстраивает:

— Мы решили, что все вместе отметим Рождество — но также без фанатизма. Приготовим одно горячее блюдо (индейку или красную рыбу), один салат, нарезку, сок и символический бокал шампанского. Рублей в 150-200 я планирую уложиться безо всяких выкрутасов.

Потому что традицию сутки готовить, а потом три дня есть и доедать — я искренне ненавижу. А свою обожаемую селедку под шубой могу в любой день приготовить, как будет настроение. Как говорится, когда хочется — тогда и Новый год.

С подарком мужу я уже определилась, он давно поглядывал на один электроинструмент. А родным передам что-то символическое — ничего не подарить не позволяет воспитание, а дорогие вещи — останавливает жаба и здравый смысл.

Вообще, честно сказать, я не жду от Нового года каких-то чудес и исполнения желаний. Закроем в конце декабря один из своих кредитов — уже хорошо. Что для себя хочу? Новые зубы. Думаете, Дед Мороз их подарит? Вот и я не думаю, сами как-нибудь насобираем.

Единственное, пожалуй, чего на самом деле очень хочется — это мандаринов, как из детства, чтобы пахли мандаринами, а не пластиком. И нормальной зимней погоды. Идеально было бы, чтобы выйти из дома 1 января — и снегопад, непримятые дорожки, «і вакол ні машын, ні людзей».

«Решила, что в этом году даже ставить елку не хочу»

— Как я готовлюсь к Новому году? Да никак, — смеется Светлана из Минска. — В последние несколько лет нет даже не то, что настроения, а такой потребности. Может быть, потому что дети уже взрослые. Сыновья учатся в Польше, и в теперешней ситуации приезжать специально, чтобы провести с нами каникулы, не будут.

А я подумала, подумала, да и решила, что в этом году даже елку ставить не хочу — а значит, не буду. Муж вот приедет с вахты, он праздничный настрой точно привезет. Подарок передаст через приятелей, правда, заранее — выбрал мне крутую новую гладильную доску. Я ему тоже насмотрела один нужный девайс, вместе выбирали — вот такие мы неромантичные.

Отметим с друзьями, тоже семейная пара — мы много лет ездим друг к другу в гости на Новый год, то на дачу, подальше от цивилизации (когда их и наши дети были маленькие и погода позволяла, лепили там снежных баб, крепости и даже иглу строили, играли в снежки), то в уютной квартире.

Хорошая компания близких людей — это самый важный момент. И традиция, которую мы много лет соблюдаем.

А еще одна традиция, уже моя личная — обязательно надо приготовить «оливье» (упрощенный вариант, конечно, и далеко не тазик, просто муж очень его любит). И стругать салатики — под «Чародеев», «С легким паром!» и вот это все. Я эти фильмы даже не смотрю, просто фоном идут, для атмосферы.

Чего мы стопроцентно делать не будем, так это выбираться в центр города на так называемые гуляния. На минских новогодних ярмарках давно нет по-настоящему праздничного духа, как в европейских городах. А чтобы попасть на представление у центральной елки, надо пройти «шмон» — нет, спасибо, это как-нибудь без нас.

«У нас, белорусов, есть еще одно, общее желание»

Пенсионерка Римма Ивановна живет в одном из районных центров Минской области — говорит, в их городе тоже начали монтировать праздничные декорации, на деревьях вдоль улиц — развешивать гирлянды, и со дня на день начнут собирать одну из уличных елок.

— Как по мне, глупости это. Если слишком рано начинают готовиться к празднику, то пока его дождешься, настроение «сдувается», а красочный антураж становится рутиной.

С другой стороны, мой дом совсем рядышком с исполкомом, где будет одна из главных площадок, и когда встаешь серым, хмурым утром — а там уже елка в гирляндах, всякие фигурки с подсветкой — настроение само собой улучшается. Хотя эйфории и какого-то особого предвкушения, трепета нет, может, в силу возраста.

Да и наши обстоятельства, скажем прямо, не располагают. Я раньше очень любила продумывать угощения, ждать новогодних праздников, когда за столом собирается вся семья.

А сейчас внучка учится за границей. Приехать даже на каникулы ей сложно, дорого, да и небезопасно, я же понимаю (всхлипывает). Сын с невесткой в Беларуси, но живут довольно далеко, у них очень много работы — видимся редко. Хотя помочь собрать мне большую искусственную елку, которую они же подарили пару лет назад, сказали, обязательно приедут.

Ну, а так — что мне Новый год? Плюс год к возрасту. Плюс какие-то доплаты к пенсии. Да и все на том. Разве что когда собирается компания добрых приятельниц, и мы вместе ходи гулять, пьем какао с пирожными в кафетерии — так хорошо.

Впрочем, после паузы Римма Ивановна добавляет, что новогодние желания «по привычке» все-таки загадывает:

— Чтобы здоровье было, немного еще пожить и видеть близких. Чтобы пришел, наконец, мир в Украину. Ну и у нас, белорусов, есть еще одно, общее желание — как говорит моя внучка, когда оно исполнится, мы не скажем, но знаки будут. Например, по всей стране закончится шампанское.

«Хочешь праздника — не жди, а подари его себе»

Павел, «житель большого города, но не столицы» — пожалуй, единственный из собеседников, кто рассказал «Салідарнасці», что на Новый год уже строит планы и продумывает праздник для себя и близких.

— Было такое, что махнул рукой — нет желания, нет настроения, подарю жене духи, детям сладости, и просто дома посидим-отметим. А потом дочка пришла и давай меня перевоспитывать.

Рассказала, что в классе у них решили провести «Тайного Санту», правда, вместе с учительницей задумали как-то по-другому назвать, чтобы никто не прицепился. И уже в конце ноября будут тянуть жребий. Я что-то буркнул, мол, дополнительные траты, а дочка возмутилась: «Мы сошлись на маленькой сумме, чтобы всем было доступно! И как ты не понимаешь, дело не в тратах, а в том, чтобы подарить друг другу праздник!».

И меня как будто пыльным мешком стукнуло: правда же, хочешь праздника — не жди, а подари его себе. Поехать куда-то в теплые страны нам не позволят финансы, оставаться в городе не хочется — предполагаю, к нам на длинные каникулы толпами повалят россияне. Так что планируем по-другому.

Переговорили с женой, решили впервые сделать адвент-календарь с заданиями и сюрпризами. Уговорили ее родителей и брата с женой поехать отмечать всем вместе на дачу — там есть уличная беседка и мангал, если повезет с погодой, и камин с телевизором, если не слишком, да и интернет ловит — всех должно устроить.

Обсудим, кто что готовит, чтобы было ненапряжно по деньгам и времени, я вызвался устроить небольшой квест по известным новогодним фильмам, дети сказали, что покажут какие-то театральные сценки.

Может быть, это наивный сценарий, немножко родом из моего детства: сделать, чтобы было «как тогда». Но меня порадовало, что все включились. Оказывается, всем хотелось и хочется праздника, но никто не решался первым сказать «а давайте сделаем».

