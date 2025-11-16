Проблемы Кремля каскадно нарастают 4 Алексей Копытько

16.11.2025, 11:11

6,552

Алексей Копытько

Ущерб от удара по Новороссийску сопоставим с крейсером «Москва» и операцией «Паутина».

Главный результат недавнего воздействия на Новороссийск может быть не совсем там, на чем большинство сконцентрировалось.

Одна из пораженных точек — это место дислокации 1537 зенитного ракетного полка. Публично обнародованная штатная численность полка — 2 дивизиона С-400 (16 пусковых) и дивизион «Панцирь-С1» (6 единиц). Не считая другой техники (АКП, транспортно-заряжающие машины, связь и др.).

Спутниковые снимки на этом участке фиксировали от 5 до 12 развернутых пусковых установок ЗРК С-400. Осинтер МТ Андерсон проанализировал снимок от 11 ноября, т.е. за два дня до удара. И отметил 7 развернутых пусковых С-400, не считая другой техники.

Уже появилось подтверждение, что дронами ЦСО «А» СБУ уничтожены 4 пусковые ЗРК С-400 (целая батарея), радар раннего обнаружения и радар целеуказания. А всего в зоне поражения могло быть до 12 пусковых.

Даже если часть из них «обманки», в зоне поражения непосредственно от удара и от детонации хранилища ракет находился минимум дивизион С-400 и какое-то число «Панцирей».

Что это значит? Ущерб. Во-первых, потенциальный единовременный ущерб — сопоставим с крейсером «Москва» и операцией «Паутина». Во-вторых, с высокой вероятностью — это наибольшие единовременные потери средств ПВО, особенно — С-400.

Консервативные данные Oryx (с визуальным подтверждением) фиксируют 19 поврежденных/уничтоженных пусковых С-400 за 3,5 года войны. В реальности их больше. Один этот удар может увеличить потери С-400 на 20-30%. Минус личный состав (через время увидим в некрологах).

Последствия.

1. Такое количество и качество «пропущенных» в Новороссийске — это результат системного прореживания российских средств ПВО/ПРО на юге — в Крыму, на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Что подсвечивает неблестящее состояние обороны на этих векторах.

За оборону театра Крым–Ростовская область–Северный Кавказ отвечает 4-я гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. В первую очередь — именно ее превращают в лохмотья и деклассируют украинские войска.

2. Получено доказательство, что суперсильная российская ПВО/ПРО суперстратегического района не держит комбинированный удар Сил обороны Украины на глубину прядка 430-450 км.

Из чего следует, что конкретно в районе Новороссийска все военные организмы, подсанкционные барыги и другие вредоносные элементы — сплошь суицидники.

Вся нефтяная перевалка в Новороссийске/Туапсе существует до тех пор, пока «Малюк и друзья» окончательно не решили ввести против них санкции. Такой удар может быть нанесен и по другому вектору. Есть над чем подумать. Особенно — индусам.

3. Брешь теперь надо чем-то оперативно затыкать. Вариантов немного, резервов особо нет. Придется еще уменьшить прикрытие войск на фронте.

Уже какое-то время напрашивается гипотеза: рост числа успешных ударов по российским войскам и объектам на среднюю дистанцию — это следствие не только увеличения возможностей украинских войск, но и снижение плотности российской ПВО/ПРО в оперативном тылу. Ибо часть выбита, а остальное стянуто на защиту привилегированных тушек в Москве и Питере.

Т.е., заявка на каскадное нарастание проблем. В недавней сводке Генштаба заявлено об уничтожении очередной РЛС «Небо-У» в Крыму. Продолжение неизбежно последует…

Алексей Копытько, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com