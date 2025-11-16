закрыть
В Погранкомитете предупредили водителей, которые собираются выезжать в Польшу

  • 16.11.2025, 11:17
  • 2,990
Речь идет о зоне ожидания перед пунктами пропуска.

Госпогранкомитет сообщил, что с 20.00 16 ноября возобновит работу электронной очереди для водителей перед пунктами пропуска «Берестовица» (с польской стороны — «Бобровники») и «Брузги» («Кузница Белостоцкая»). Речь о зоне ожидания перед этими ПП.

«С 2.00 17 ноября в международном автодорожном пункте пропуска «Брестовица» — «Бобровники» границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска «Брузги» — «Кузница Белостоцкая» — только легковые авто», — уточнили в ГПК.

В комитете уточнили, что зарегистрироваться в электронной очереди можно будет при въезде в зону ожидания «в порядке прибытия транспортных средств».

Утром 15 ноября Государственный таможенный комитет и Госпогранкомитет Беларуси подтвердили, что польская сторона официально уведомила Минск об открытии погранпереходов 17 ноября с 02.00 по белорусскому времени.

Сейчас на границе Польши и Беларуси для автомобильного движения открыт только один пункт пропуска «Тересполь» («Брест»), а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»).

