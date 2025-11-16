Зеленский объявил масштабную перезагрузку энергетической сферы Украины 1 16.11.2025, 11:24

Владимир Зеленский

Пять ключевых решений.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске комплексной очистки и обновления системы управления энергетической сферой Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам главы государства, правительству поручено безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект по обновлению состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также планируется обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Кроме того, Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко внести в парламент представление на назначение нового руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Отдельное внимание Зеленский уделил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Он подчеркнул необходимость его полной перезагрузки и завершения конкурса на должность руководителя уже до конца года.

Еще одним решением является аудит активов, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, которые сбежали в РФ. По плану, эти объекты должны быть оперативно подготовлены к продаже и в дальнейшем работать исключительно в интересах Украины - для усиления обороны и наполнения бюджета.

«Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины», - пишет Зеленский.

