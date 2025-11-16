Корабли, вертолеты и самолеты: морские дроны Magura обескровили россиян

Корабли, вертолеты и самолеты: морские дроны Magura обескровили россиян1
- 16.11.2025, 11:29
В ГУР раскрыли данные по потерям оккупантов.
С помощью различных модификаций морских дронов Magura бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины ликвидировали 9 судов, 3 вертолета, 2 самолета и 1 бронетранспортер, а также уничтожили более 100 российских военных. Об этом в комментарии для издания LIGA.net рассказали в ГУР.
Полный перечень уничтоженных российских целей имеет следующий вид:
разведывательный корабль «Иван Хурс», 4000-тонное судно россиян, имевшее большой арсенал технологий для проведения разведки;
ракетный катер «Ивановец»;
большой десантный корабль «Цезарь Куников», который на момент удара перевозил военный груз;
патрульный корабль «Сергей Котов», на борту которого был вертолет Ка-29;
десантный катер Д-295 «Акула»;
десантный катер Д-144 «Серна» с бронетранспортером БТР-82 на борту;
два скоростных катера типа «РИФ-75»;
скоростной катер КС-701 «Тунец»;
2 вертолета Ми-8;
2 истребителя Су-30.
Также в ГУР отметили, что бойцы подразделения Group13 повреждали российские суда «Иван Хурс» и «Сергей Котов», три катера КС-701 «Тунец» и вертолет Ка-27.
Удары дронов Magura: сколько россиян удалось ликвидировать ГУР
Морские дроны Magura также наносят россиянам существенные потери в личном составе. Как рассказали в ГУР, согласно подтвержденной информации, в целом с помощью беспилотников было безвозвратно ликвидировано 118 российских военных и еще 15 были ранены.
При этом, как отметили в ведомстве, фактическое количество ликвидированных оккупантов может быть значительно больше, поскольку указанные данные демонстрируют только подтвержденные потери в РФ.
Что известно о морских дронах Magura
Magura — украинские многоцелевые беспилотные лодки, осуществляющие наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, охрану морского флота, а также атаки на вражеские цели. Дроны были разработаны для ГУР МО Украины.
Разработка считается самой результативной в ходе российско-украинской войны. Впервые Magura был представлен на выставке в Стамбуле в 2023 году, а дебютной целью, которую поразил беспилотник, был вышеупомянутый корабль «Иван Хурс» в мае 2023 года.