Какие продукты в белорусских магазинах можно купить на пять рублей? 16.11.2025, 11:32

Эксперимент.

Остался один день до зарплаты, а на карте баланс приближается к нулю? Бывают ситуации, когда приходится потуже затянуть пояса. Журналист Myfin.by решил проверить: реально ли сэкономить на еде? Для эксперимента выбрали экстремально ограниченный бюджет — всего пять рублей на день, — а за покупками отправились в самые доступные торговые сети.

«Светофор»

Магазин-склад отличается максимально привлекательными ценами и выгодными позициями, вот только рассчитана торговая сеть на закупку большими объемами.

Отыскать продукт стоимостью до 1 рубля практически невозможно, при этом на некоторых товарах красуется надпись «оптовая продажа». Авантюра уложиться в пятирублевый бюджет и приобрести полноценный набор продуктов, чтобы питаться весь день, на первый взгляд кажется невыполнимой.

В отделе мясомолочной продукции становится понятно, что сырки и другие перекусы нам не по карману. В качестве основного блюда берем паштет со вкусом куриной печени 240 г за 2,13 руб. и хлебцы за 1,34 руб. На гарнир подойдет консервированный горошек, объем банки — 400 г, а цена — 1,50. Всего потратили 4,97 рубля. Рацион получился скудным, но стоит отметить, что продукты удастся растянуть на день, а в корзине нет вредностей и лапши быстрого приготовления.

Второй вариант экономного меню сделаем с упором на гречку по 1,61 руб. за 800 г, а в дополнение к каше берем детскую мясную консерву «Индейка и овощи» 100 г за 1,88 руб. В качестве десерта можно взять сладкий творожный сырок со вкусом манго 100 г за 1,23 руб. либо сразу две пачки мороженого за 55 копеек. В обеих комбинациях с различными десертами удалось соблюсти пятирублевый лимит.

«Евроопт»

Не пойдем по легкому пути, прикупив две картофелины или кочан капусты. Вновь отдаем предпочтение крупам. Например, ячневая обойдется всего в 0,89 руб. за полкило. Поскольку удалось закрыть вопрос с гарниром до рубля, можем позволить себе крабовый салат 150 г за 1,79. На обед основным блюдом станет вермишелевый суп либо уха всего за 0,89. Остатка суммы вполне хватит на десерт — в отделе с выпечкой находим зефир собственного производства за 1,47. Итоговый чек вышел на 5,04 рубля. Но можно поискать зефир полегче либо приложить дисконтную карту сети и снизить сумму покупок за счет бонусов.

В качестве альтернативного набора предлагаем вермишель 450 г за 0,94 руб. сдобрить томатным соусом за 0,89. Из мясного берем детский паштет «Мишутка» за 1,45. На остаток суммы можно прикупить хлебцы «Бородинские» за 1,19. На этот раз остались без сладостей, но со сдачей в кармане: закупиться продуктами удалось всего за 4,47 руб.

«Три цены»

Магазин «Три цены» предлагает съедобные товары в меньшей степени, но на стеллажах удалось отыскать некоторые подходящие варианты. Сразу отмечаем, что макаронные изделия дороже, чем в «Евроопте». Самая доступная пачка стоит 1,51 руб. Килька «Белорусская» в томатном соусе подкупает ценой — 1,99. На десерт берем халву в шоколаде за 1,01. Сумели уложиться в 4,60 рубля.

Пробуем собрать второй вариант продуктовой корзины. Скудный ассортимент подталкивает взять две упаковки лапши быстрого приготовления «Сычуаньский микс» со вкусом курицы либо говядины по 0,68 руб. Классические мясные колбаски за 2,47 руб. помогут сделать обед по-настоящему сытным. На сладкое доступным по цене оказалось фруктовое пюре за 1,07 руб. На этот раз итоговая сумма — 4,90 рубля.

Fix Price

В сети низких цен на стеллажах в основном представлены сладости. Из условно нормальной еды замечаем вермишелевый суп со вкусом курицы ровно за 1 рубль. К слову, на упаковке указано, что содержимое рассчитано на четыре порции. В такую же стоимость обойдется еще один вариант первого блюда — горячая кружка с сухариками. В качестве сытной артиллерии вновь выступит килька «Белорусская», но дороже на копейку, чем в «Три цены». В прикуску к рыбе пойдет лапша «Петра» за 50 копеек, а на десерт — солидный тульский пряник за 1,50 руб. с начинкой. В качестве альтернативы прянику можно купить земляничное печенье за рубль и кисель с ароматом клюквы за 28 копеек. Удалось идеально войти в запланированный бюджет.

Меню без изысков. Что в итоге?

При бюджете в пять рублей вы точно не останетесь голодным, однако разнообразные изыски из меню придется исключить. Кроме того, во время эксперимента не вышло закупиться продуктами так, чтобы четко разделить их на три разнообразных приема пищи. И, скорее всего, не получилось соблюсти идеальную норму КБЖУ, но если в приоритете экономия, то уложиться в минимальную сумму на еду вполне реально.

