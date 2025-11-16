закрыть
В Литве задержали оператора дрона, летавшего вблизи аэропорта Вильнюса

  • 16.11.2025, 12:15
  • 1,342
В Литве задержали оператора дрона, летавшего вблизи аэропорта Вильнюса

Во время инцидента рейсы не отменяли.

В Литве задержали мужчину, который, по данным литовской спецслужбы, запустил беспилотник вблизи аэропорта Вильнюса.

Об этом сообщает Служба общественной безопасности Литвы.

По информации спецслужбы, в 12:00 15 ноября система зафиксировала взлет дрона в запрещенной для полетов зоне в районе Салининкай.

И хотя вскоре беспилотник исчез из поля зрения системы, уже в 12:07 спецслужба задержала предполагаемого оператора. Его передали военной полиции. Правоохранители начали административное производство.

Теперь задержанному грозит штраф в размере 400−800 евро. По словам мужчины, он не знал, что в этом месте нельзя было запускать дрон.

Отмечается, что во время инцидента рейсы не отменяли.

