Президент Финляндии назвал три главных вопроса на пути к прекращению огня в Украине

  • 16.11.2025, 12:37
Президент Финляндии назвал три главных вопроса на пути к прекращению огня в Украине
Александер Стубб
Фото: Photothek/Getty Images

Цели Путина не изменились.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что достичь прекращения огня в Украине до весны вряд ли удастся, и европейские союзники должны продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на коррупционный скандал.

«Я не очень оптимистичен относительно достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — заявил Стубб в интервью Associated Press.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен «быстро разобраться с обвинениями во взяточничестве и хищении средств», поскольку этот скандал играет на руку России. Однако, он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева на фоне продвижений России на поле боя.

По словам Стубба, три главных вопроса на пути к прекращению огня — это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение определенного согласия относительно территориальных претензий.

Также финский президент подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и российского диктатора Владимира Путина.

«Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад», — подчеркнул президент Финляндии.

