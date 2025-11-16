закрыть
«В ЖЭУ мне сказали, что убирать ничего не будут»

3
  • 16.11.2025, 13:12
  • 2,840
«В ЖЭУ мне сказали, что убирать ничего не будут»

Белорус требует убрать свалку из игрушек у подъезда, но остальным жильцам так нравится.

Житель многоэтажки в Гомеле оказался в довольно странной ситуации: прямо возле подъезда разрослась целая инсталляция из детских игрушек. Он считает, что территория превратилась в настоящую свалку, но в ЖЭУ лишь разводят руками: другие жильцы не против такого благоустройства, пишет Onliner.

Как рассказал журналистам мужчина, у входа в здание образовался настоящий зоопарк: десятки плюшевых львов, медведей, лошадок соседствуют с пластиковыми домиками для кукол, машинками, посудой. Часть мягких игрушек прибита гвоздями к деревьям, часть просто стоит на земле. Многие уже старые, выцветшие или поломанные.

Мужчина называет это место свалкой и боится, что если ничего не менять, то конструкция будет только разрастаться.

— Я обращался в службу 115 — заявку передали местному ЖЭУ. Коммунальщики провели опрос среди жильцов — никто не против такого благоустройства (это подтверждает и опросный лист, — в нем расписались 22 человека). Так что в ЖЭУ мне сказали, что убирать ничего будут. Жаловался я и в санстанцию, но там тоже ничего не могут сделать: якобы это не бытовой мусор, а просто игрушки.

Журналисты попросили юриста прокомментировать, насколько подобные «украшения» вообще законны.

Специалист объяснил, что Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.05.2013 № 399, однозначно запрещают загромождать коридоры, проходы и любые вспомогательные помещения. Во дворе жителям, конечно, не запрещено проявлять инициативу, но есть важные условия:

творчество не должно мешать другим жильцам;

не должно портить внешний вид территории;

и самое главное — не должно нарушать требования пожарной безопасности и санитарных норм.

Если появляется недовольный сосед (в данном случае он есть), то ЖЭУ обязано отреагировать: побеседовать с жильцами, составить акт, а при необходимости — убрать и утилизировать все лишнее.

Если же коммунальные службы не предпринимают действий, человек имеет право идти дальше — в исполком или в суд, подчеркнул юрист.

