И так сойдет 2 Кирилл Мартынов

16.11.2025, 13:55

2,622

Ведь аналогов нет.

У самолета «Сухой Суперджет», летевшего по маршруту Владивосток-Благовещенск, накануне оторвало обшивку с правого двигателя. И он экстренно сел в Хабаровске с 90 пассажирами на борту. Суперджеты — это последний писк медведевской модернизации, когда Россия стремилась доказать, что у нее есть гражданские технологии, и она готова их развивать в сотрудничестве с миром.

В отличие от импортозамещенных МС-21, «Суперджеты» реально летают, только вот авиакомпании стараются от них избавиться и отправляют на маршруты подальше, с глаз долой.

Разгерметизация двигателя — это довольно тревожное явление, которое показывает, что самолеты толком не обслуживаются и их поломки носят непредсказуемый характер.

Параллельно на автосалоне в Москве АвтоВаз показал «Ладу Ниву Спорт» за 1,7 млн российских рублей, или более $20 тысяч, в которой с завода были ржавые кузовные детали, а двери не закрывались с первого раза.

АвтоВаз конкурирует сегодня с УАЗом за звание автопроизводителя «и так сойдет». В отстутствии конкуренции и при закрытых заводах по сборке международных брендов в РФ, гнилые «Нивы» — это то, что можно спокойно продавать российским гражданам. Ведь аналогов нет.

Эксперимент по корпусированию процессоров «Байкал М» в городе Гусев (Гумбиннен) Калининградской области был признан успешным, но при этом прекращен. Из-за санкций «отечественный процессор» «Байкал М» больше не может производиться на мощностях тайваньской TSMC, поэтому в рамках импортозамещения его три года пытались делать на территории РФ.

Производитель рапортует о том, что платы получаются отличные, процент брака не больше 20-30%, но при этом производство закрыто и коллектив сокрашен.

Это разновидность знаменитого тезиса «но нет сырья и кадров», причем под корпусированием понимается не изготовление микропроцессоров, а посадка полупроводников на основание, герметизация и подводка электричества — относительно примитивная задача, но без Тайваня и тут никак.

Родственница Путина Анна Цивилева в должности замминистра обороны несколько месяцев назад заявила, что Россия стала мировым лидером в производстве протезов на фоне СВО. На практике же речь идет о переклейке названий для немецких, исландских и японских производителей протезов.

По МИРЭА (Российскому технологическому университету) тем временем ходит робот в камуфляже, символике СВО и с муляжем Калашникова на корпусе, который призван агитировать студентов участвовать в военной подготовке. Робот собран, вероятно, из китайских комплектующих, но это не так важно, ведь он в отличие от «первого андроида, разработанного в России», который стал звездой интернета на этой неделе, хотя бы не падает.

Это были новости российской техники.

Кирилл Мартынов, «Телеграм»

