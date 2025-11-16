закрыть
Врачи назвали «идеальный» перекус для диабетиков

  16.11.2025, 13:59
  • 1,418
Врачи назвали «идеальный» перекус для диабетиков

Он состоит из трех ингредиентов.

Контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить такие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Как отмечает издание Parade, если у вас диабет, часто рекомендуется регулярно питаться небольшими порциями. Таким образом, перекусы могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить его резкие колебания.

«Но это должны быть правильные перекусы, распределенные в течение дня, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне», - объяснякет эндокринолог Флоренс Комит.

Какие ингредиенты должны входить в ваши перекусы?

Белок

Белок — это важнейшее питательное вещество, которое необходимо включать в перекусы, поскольку он помогает дольше чувствовать сытость и стабилизирует уровень сахара в крови, говорит доктор Пенина Гутьеррес.

Сваренное вкрутую яйцо или орехи без соли — хорошие примеры источников белка, помогающих контролировать уровень сахара в крови.

Клетчатка

Доктор Гутьеррес рекомендует включать в рацион сырые овощи с низким содержанием углеводов и калорий, но высоким содержанием клетчатки.

«Ваши перекусы всегда должны включать белок, немного полезных жиров и клетчатку», — говорит доктор Комит. «Все три нутриента замедляют пищеварение, дольше утоляют голод и предотвращают резкие скачки сахара, со временем устраняя инсулинорезистентность».

При этом избегайте употребления высокопереработанных углеводов, таких как пончики, печенье, чипсы и сладкие напитки.

Лучший перекус из трех ингредиентов для контроля уровня сахара в крови

Доктор Гутьеррес говорит, что ее фаворитом является трехингредиентный смузи, который «богат питательными веществами, высоким содержанием белка и низким содержанием калорий». В состав смузи входят:

Любые овощи, например, свежий огурец, шпинат или руккола;

Вода (или ореховое молоко, например, миндальное или кокосовое);

Сывороточный или гороховый протеиновый порошок.

Исследования показывают, что высококачественный сывороточный протеин полезен для профилактики и лечения диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.

Для приготовления положите в блендер чашку шпината (или других овощей), мерную ложку протеинового порошка и 1–1,5 стакана воды или растительного молока (в зависимости от желаемой густоты). Взбивайте до желаемой консистенции.

