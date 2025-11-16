В Ветковском районе автомобиль разорвало на части от столкновения с деревом

В Ветковском районе автомобиль разорвало на части от столкновения с деревом2
- 16.11.2025, 14:24
За рулем Opel был 18-летний водитель без прав.
Ночью 16 ноября около 02:30 в агрогородке Неглюбка Ветковского района случилось ДТП. За рулем Opel был 18-летний водитель без прав. По предварительной информации МВД, он не справился с управлением.
Автомобиль выехал на обочину и врезался в дерево. От столкновения его разорвало на части.
В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир погибли. Они оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Также известно, что накануне молодые люди употребляли алкоголь.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.