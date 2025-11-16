Стубб: Кремль допустил стратегическую ошибку с Трампом
- 16.11.2025, 14:31
Россияне упустили важную возможность в Будапеште.
Отмена встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште является стратегической ошибкой России.
Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Associated Press.
Решение об отмене встречи Трампа и Путина было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Стубб отметил, что во время этого разговора Рубио, вероятно, осознал, что «россияне не уступили ни на йоту», а значит «нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни соглашения, ни чего-то другого».
«Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили», - подчеркнул президент Финляндии.
Стубб также отметил, что для него игра в гольф стала «дверцей», которая помогла наладить связь с Трампом.
По его мнению, хотя Трамп и президент Украины Владимир Зеленский имеют «бурные отношения», он и другие европейские лидеры могут помочь стать мостом между ними.
«Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот», - добавил финский президент.
По его мнению, когда дело касается Путина, то только один человек должен вести с ним прямые и публичные переговоры, и это Трамп.
Стубб также считает, что ЕС вряд ли откроет прямой канал коммуникации с Путиным в ближайшее время.