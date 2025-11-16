Здесь жил Максим Богданович: в Минске продают неординарную квартиру 16.11.2025, 14:49

2,980

Она находится в доме около Оперного театра.

В доме на улице Богдановича, что около Большого театра и станции метро «Немига» на продажу выставили квартиру с довольно нестандартным ремонтом. Квадрат в двушке оценили больше пяти тысяч долларов. Кстати, в этом доме больше ста лет назад родился белорусский поэт Максим Богданович, пишет Realt.

Это дом номер 25 на улице Богдановича. Улицу так назвали в 1991, в честь столетия со дня рождения поэта. Когда Максим Богданович родился, улица называлась Александровской. Прожил в этом доме будущий поэт меньше года.

Дом трехэтажный, вот этот.

Общая площадь — 66 метров, жилая — 44, кухня — 6 метров. Высота потолков в квартире — 3,3 метра.

Продавец говорит, что в квартире дизайнерский ремонт. Выглядит она нестандартно. Вся мебель, по словам продавца, трансформируется. Например, один из столов-трансформеров, оборудован на тросах. Вот как выглядит интерьер в жилых комнатах. В одной есть выход на балкон.

А вот кухня.

Санузел совмещенный. Установлена ванна и подключена стиральная машина.

Эту квартиру оценили в 338 600 долларов. Стоимость квадрата выходит 5 169 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com