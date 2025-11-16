закрыть
Здесь жил Максим Богданович: в Минске продают неординарную квартиру

  • 16.11.2025, 14:49
  • 2,980
Здесь жил Максим Богданович: в Минске продают неординарную квартиру

Она находится в доме около Оперного театра.

В доме на улице Богдановича, что около Большого театра и станции метро «Немига» на продажу выставили квартиру с довольно нестандартным ремонтом. Квадрат в двушке оценили больше пяти тысяч долларов. Кстати, в этом доме больше ста лет назад родился белорусский поэт Максим Богданович, пишет Realt.

Это дом номер 25 на улице Богдановича. Улицу так назвали в 1991, в честь столетия со дня рождения поэта. Когда Максим Богданович родился, улица называлась Александровской. Прожил в этом доме будущий поэт меньше года.

Дом трехэтажный, вот этот.

Общая площадь — 66 метров, жилая — 44, кухня — 6 метров. Высота потолков в квартире — 3,3 метра.

Продавец говорит, что в квартире дизайнерский ремонт. Выглядит она нестандартно. Вся мебель, по словам продавца, трансформируется. Например, один из столов-трансформеров, оборудован на тросах. Вот как выглядит интерьер в жилых комнатах. В одной есть выход на балкон.

А вот кухня.

Санузел совмещенный. Установлена ванна и подключена стиральная машина.

Эту квартиру оценили в 338 600 долларов. Стоимость квадрата выходит 5 169 долларов.

