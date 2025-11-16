Украинский дрон поразил российский РСЗО «Ураган»
- 16.11.2025, 14:54
Видеофакт.
Украинские военные нанесли удар FPV-дроном по российской реактивной системе залпового огня «Ураган».
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 31-й отдельной механизированной бригады отработали по вражеской технике и вывели ее из строя.
На обнародованных кадрах зафиксирована детонация боеприпасов в момент попадания беспилотника, в результате чего они разлетелись в разные стороны, а техника подверглась разрушениям.