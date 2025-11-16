закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский дрон поразил российский РСЗО «Ураган»

  • 16.11.2025, 14:54
  • 1,670
Украинский дрон поразил российский РСЗО «Ураган»

Видеофакт.

Украинские военные нанесли удар FPV-дроном по российской реактивной системе залпового огня «Ураган».

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов 31-й отдельной механизированной бригады отработали по вражеской технике и вывели ее из строя.

На обнародованных кадрах зафиксирована детонация боеприпасов в момент попадания беспилотника, в результате чего они разлетелись в разные стороны, а техника подверглась разрушениям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина