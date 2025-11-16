CNN: Война в Украине превращается в игру в нарды 1 16.11.2025, 15:26

Как туман меняет ход боевых действий.

На фронте в Украине из-за изменения погоды возникли опасные условия, однако и возможности для обеих сторон конфликта. Несмотря на то, что туман ограничивает использование дронов, обе стороны сумели использовать это атмосферное явление в свою пользу. Об этом пишет CNN.

По данным аналитиков DeepState, 14 ноября российские военные воспользовались плохой видимостью, чтобы построить понтон через реку Волчья на юге Украины. Эксперты отметили, что оккупантам удалось переправить не менее 10 транспортных средств, которые затем выехали в село Дачное.

«Туман очень густой, и силы врага продолжают накапливаться», - рассказал в Telegram украинский солдат Станислав Бунятов.

В Донецкой области туман усложнил использование дронов обеими сторонами в Покровске, за который идут ожесточенные бои, а также добавил элемент случайности на поле боя.

«Туман на Донбассе. В тумане хорошо передвигаться, потому что дронам труднее попасть в тебя, но нам тоже трудно, и все это превращается в какую-то игру в нарды на этой земле», - отметил один из украинских солдат в этом районе.

В то же время военный аналитик Дэвид Акс говорит, что туман помог украинскому штурмовому полку провести в последние дни рейды в районах Покровска, где присутствуют российские захватчики, «пересекая железнодорожные пути, разделяющие Покровск».

«Перестрелки вспыхивают в самых неожиданных местах (особенно после тумана)», - написал украинский оператор дронов Евгений Строкан.

Обычно украинцы используют дроны для наблюдения, чтобы отслеживать движения российских войск, однако погода мешает этому.

«Туман, ветер и дождь значительно ухудшают работу дронов, что позволяет россиянам проникать через украинские позиции», - отметил в пятницу в X аналитик Майкл Кофман, который недавно посетил Украину.

Кроме того, погода помогла россиянам и в Запорожской области, где, как сообщило Минобороны РФ, они захватили село Яблоково и еще два соседних населенных пункта.

По словам украинских защитников, в некоторых районах Запорожской и Днепропетровской областей происходили интенсивные наступательные операции и массированные артиллерийские обстрелы со стороны РФ.

Они добавили, что за последние сутки произошло почти 40 столкновений, в результате чего «потери врага составили почти 300 человек и 58 транспортных средств».

Также украинские бойцы сообщили, что подразделения ВСУ были выведены из одного села в Запорожье «на позиции, более благоприятные для обороны».

