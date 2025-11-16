FPV-дроны уничтожили позиции элитного подразделения РФ
- 16.11.2025, 15:46
- 1,000
Судный день для «Рубикона» показали на видео.
Операторы FPV-дронов 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Украины продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные удары вдоль линии фронта.
Об этом сообщает пресс-служба ДШВ.
За последнее время подразделение РУБпАК бригады совершило серию результативных атак по позициям одного из элитных российских формирований - подразделения «Рубикон».
Егеря методично уничтожали технику, укрытия, пехоту и позиции противника. В частности, подтверждено поражение антенн и операторов российских беспилотников, что существенно ослабило возможности врага в воздушной разведке и координации действий.
В некоторых случаях российские военные бросали технику и пытались скрыться, однако украинские FPV-команды работали до полного уничтожения как машин, так и живой силы противника.
В бригаде отмечают, что ежедневная работа операторов дронов системно лишает оккупантов бронетехники, связи и личного состава, существенно снижая боевой потенциал российских сил на этом участке фронта.