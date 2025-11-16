Ученые: Солнце не является точным центром Солнечной системы 16.11.2025, 15:55

Астрономы уточнили ошибку Коперника.

Астрономы напомнили о важной особенности, которую не учитывал знаменитый астроном Николай Коперник: Солнце не находится в точном центре Солнечной системы. Вместо этого все планеты вместе с самим Солнцем вращаются вокруг барицентра. Это невидимая точка в пространстве, где уравновешивается их масса. Об этом напоминает NASA, которая подробно отслеживает движения светила, пишет Ecoportal.

Отмечается, что барицентр смещается в зависимости от расположения и массы планет, и больше всего на него влияют Юпитер и Сатурн. Иногда их гравитация настолько сильна, что центр масс оказывается даже за пределами Солнца, из-за чего оно осуществляет легкое «качание».

Именно такие колебания позволяют обнаруживать экзопланеты возле других звезд. Ведь если звезда «дергается», рядом с ней, вероятно, есть массивный объект.

Несмотря на это, Коперник в целом не ошибался. Он первым отверг представление о Земле как центре вселенной. Современные же приборы позволили уточнить: центр Солнечной системы не фиксирован и не всегда находится внутри Солнца. Это подвижная точка, которая зависит от баланса гравитационного «танца» всех объектов системы - от планет до самого светила.

