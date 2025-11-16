Премьер Венгрии: Россия не нападет на ЕС, поскольку недостаточно сильна 16.11.2025, 16:01

Виктор Орбан

Виктор Орбан заявил, что «русские больше трех лет» не могут завершить войну в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «смехотворными» заявления о том, что Россия может напасть на Евросоюз, поскольку, по его мнению, она недостаточно сильна. Свою позицию он выразил в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнера, который опубликован на YouTube.

«При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они. Европейский союз насчитывает более 400 миллионов человек, Россия около 140 миллионов», — сказал Орбан.

Он указал, что военные мощности 27 стран Евросоюза намного превосходят российские. Орбан также заявил, что «русские больше трех лет» не могут завершить войну в Украине. В связи с этим он задался вопросом, как Европа может утверждать, что она слабее России.

