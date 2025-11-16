Премьер Японии выступила за размещение американского ядерного оружия в стране
- 16.11.2025, 16:18
Санаэ Такаити планирует пересмотреть три принципа госполитики от 1967 года.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует пересмотреть три принципа госполитики от 1967 года, в соответствии с которыми страна не может владеть ядерным оружием, а также производить и размещать его у себя, пишет Mainichi. Инициатива возникла на фоне обновления ключевых документов по национальной безопасности. В частности, Такаити предлагает отказаться от запрета на ввоз ядерного оружия, поскольку он ослабляет сдерживающий потенциал США. Сейчас Вашингтон не может размещать такие боеприпасы на своих военных базах в Японии и кораблях, заходящих в ее порты.
Сначала тема будет обсуждаться внутри правящей Либерально-демократической партии, которую возглавляет Такаити, и с партнерами по коалиции. Консультации начнутся на следующей неделе. Если сторонам удастся выработать единую позицию, ее оформят как рекомендацию правительству, после чего окончательное решение примет премьер. 11 ноября во время выступления в парламенте Такаити ушла от ответа на вопрос, продолжит ли Япония придерживаться трех неядерных принципов. Она отметила, что сейчас не время что-то утверждать на этот счет, а также заявила, что нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, и позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. Это вызвало резкую реакцию Пекина. Ранее Такаити говорила, что, если безопасность Японии зависит от США, то властям следует «тщательно обсудить» действующие ядерные ограничения.
В последний раз стратегия нацбезопасности Японии обновлялась 16 декабря 2022 года. В ней говорится о праве страны наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Для этого планируется увеличить дальность имеющихся у Сил самообороны ракет «Тип-12», разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk. Документ также предполагает увеличение военных расходов до 2% ВВП к 2027 году, однако Такаити пообещала, что эта цель будет достигнута досрочно.
В августе о том, что Япония может перейти к обладанию ядерным оружием, заявила депутат японского парламента, член совета по политике национальной безопасности правящей Либерально-демократической партии Руи Мацукава. После того как страна пережила атомную бомбардировку в конце Второй мировой войны, этот вопрос был табуирован. Но сейчас Япония оказалась в окружении трех ядерных держав — России, Китая и Северной Кореи. Кроме того, конфронтационная политика администрации президента США Дональда Трампа по отношению к союзникам породила разговоры о необходимости больше полагаться на собственные силы, отмечала Мацукава.