16 ноября 2025, воскресенье, 16:39
В Дубае открыли самый высокий отель в мире

  • 16.11.2025, 16:27
В Дубае открыли самый высокий отель в мире

Он уже принял первых гостей.

В Дубае начал работу самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina, первые постояльцы уже заселились в свои номера. Об этом сообщило издание The National.

Высота отеля составила 377 метров, что выше 356-метрового дубайского отеля Gevora. В здании предусмотрены 82 этажа и 1004 номера. При этом на высоте 310 метров в отеле оборудован панорамный бассейн.

По данным издания, сегодня в Дубае находятся восемь из десяти самых высоких отелей в мире, в том числе Бурж эль-Араб, высота которой со шпилем составляет 321 метр.

