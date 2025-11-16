В Дубае открыли самый высокий отель в мире 16.11.2025, 16:27

Он уже принял первых гостей.

В Дубае начал работу самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina, первые постояльцы уже заселились в свои номера. Об этом сообщило издание The National.

Высота отеля составила 377 метров, что выше 356-метрового дубайского отеля Gevora. В здании предусмотрены 82 этажа и 1004 номера. При этом на высоте 310 метров в отеле оборудован панорамный бассейн.

По данным издания, сегодня в Дубае находятся восемь из десяти самых высоких отелей в мире, в том числе Бурж эль-Араб, высота которой со шпилем составляет 321 метр.

