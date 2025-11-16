закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии

  • 16.11.2025, 16:41
  • 1,942
В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии
Фото: Vecstock / Freepik.com

Она выше Христа-Искупителя.

В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии, ее высота составляет 51 метр. Об этом сообщает официальный сайт штата Сеара.

Статуя находится на холме в городе Крату. Монумент установили на территории одноименного святилища, который представляет собой крупный центр католического паломничества.

Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, считавшаяся самым высоким религиозным монументом, имеет высоту 38 метров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина