В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии
- 16.11.2025, 16:41
Она выше Христа-Искупителя.
В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии, ее высота составляет 51 метр. Об этом сообщает официальный сайт штата Сеара.
Статуя находится на холме в городе Крату. Монумент установили на территории одноименного святилища, который представляет собой крупный центр католического паломничества.
Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, считавшаяся самым высоким религиозным монументом, имеет высоту 38 метров.