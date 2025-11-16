В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии 16.11.2025, 16:41

1,942

Фото: Vecstock / Freepik.com

Она выше Христа-Искупителя.

В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии, ее высота составляет 51 метр. Об этом сообщает официальный сайт штата Сеара.

Статуя находится на холме в городе Крату. Монумент установили на территории одноименного святилища, который представляет собой крупный центр католического паломничества.

Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, считавшаяся самым высоким религиозным монументом, имеет высоту 38 метров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com