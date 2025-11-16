закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 17:59
В Беларуси пройдут специальные учения ОДКБ

  • 16.11.2025, 16:49
В Беларуси пройдут специальные учения ОДКБ

В 2026 году.

В Беларуси в следующем году пройдет специальное учение ОДКБ «Барьер-2026». Об этом рассказал телеканалу «ВоенТВ» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Беларуси Вячеслав Старков.

«Продолжится практика совместного выполнения задач по ликвидации биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил ОДКБ», — сказал Старков.

Предыдущие учения «Барьер-2025» проходили на территории Таджикистана на полигоне Фахрабад. В них участвовало подразделение восьмой бригады РХБЗ белорусской армии. В них принимали участие около 1,5 тыс. военных и более 200 единиц военной и специальной техники.

