Папа Римский принял в Ватикане звезд мирового кинематографа

Папа Римский принял в Ватикане звезд мирового кинематографа1
- 16.11.2025, 17:16
Встречу посетили Моника Белуччи, Эмир Кустурица и другие.
Папа Лев XIV принял в Ватикане звезд мирового кинематографа, включая режиссеров Эмира Кустурицу, Спайка Ли, Грету Гервиг, актрис Кейт Бланшетт и Монику Белуччи и других.
Как отмечается, встреча с понтификом была организована министерством культуры Ватикана. В ходе мероприятия Лев XIV назвал кинематограф популярным искусством в самом благородном смысле слова, которое доступно всем. В то же время он призвал дать голос тем, кого сейчас мир не слышит.