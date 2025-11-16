закрыть
16 ноября 2025, воскресенье
Папа Римский принял в Ватикане звезд мирового кинематографа

1
  • 16.11.2025, 17:16
Папа Римский принял в Ватикане звезд мирового кинематографа
Папа Лев XIV

Встречу посетили Моника Белуччи, Эмир Кустурица и другие.

Папа Лев XIV принял в Ватикане звезд мирового кинематографа, включая режиссеров Эмира Кустурицу, Спайка Ли, Грету Гервиг, актрис Кейт Бланшетт и Монику Белуччи и других.

Как отмечается, встреча с понтификом была организована министерством культуры Ватикана. В ходе мероприятия Лев XIV назвал кинематограф популярным искусством в самом благородном смысле слова, которое доступно всем. В то же время он призвал дать голос тем, кого сейчас мир не слышит.

