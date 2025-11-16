В России начались перебои с проводным интернетом 3 16.11.2025, 17:19

Проблемы начались 15 ноября.

Жители более 10 регионов России пожаловались на неработающий проводной интернет от «Ростелекома». Проблемы начались 15 ноября, следует из данных Downdetector, Сбой.рф и сообщений пользователей на официальной странице компании во «ВКонтакте». Тогда интернет пропал во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

В последнем регионе был поврежден магистральный канал, и именно это стало причиной масштабного сбоя, сообщили в Ростелекоме. В компании уточнили, что авария произошла «по вине третьих лиц». Помимо этого, интернет пропал в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и частично — в Краснодарском крае. При этом у абонентов работали сайты из «белого списка» Минцифры, пишет Sota.

Ночью и утром 16 ноября на проблемы с интернетом от «Ростелекома» также жаловались пользователи в Марий Эл, Удмуртии, Амурской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Челябинской областях.

Характер сбоя указывает на то, что это был не просто обрыв кабеля, пишет Digital Report. «Подобная избирательность доступа — с сохранением „белого списка“ — является одним из сценариев, предусмотренных законом о „суверенном Рунете“. Пока неясно, был ли сбой результатом неудачных учений по „изоляции“ сети, централизованной команды на фильтрацию или же масштабной поломкой оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам)», — отмечает издание.

Сбои проводного интернета начались после того, как президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с участниками Совета безопасности о «противодействии правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий». Подробности этой встречи Кремль не привел. Докладчиком выступал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Незадолго до этого премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о «правилах централизованного управления сетью связи общего пользования». В результате Роскомнадзор получил право отключать Рунет от мирового интернета и блокировать любые сайты при возникновении «угроз устойчивости, безопасности и целостности» функционирования интернета в стране. Регламент реагирования будет согласовываться с Минцифры и ФСБ.

