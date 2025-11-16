Какой будет погода в Беларуси 17 ноября 16.11.2025, 17:27

Ночью ожидается снег.

В Беларуси 17 ноября местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью местами пройдут сильные осадки, будет налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен слабый туман. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 7 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла, в южных районах плюс 9-11 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com