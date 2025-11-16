закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в Беларуси 17 ноября

  • 16.11.2025, 17:27
Какой будет погода в Беларуси 17 ноября

Ночью ожидается снег.

В Беларуси 17 ноября местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью местами пройдут сильные осадки, будет налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен слабый туман. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 7 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла, в южных районах плюс 9-11 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина