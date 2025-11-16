Какой будет погода в Беларуси 17 ноября
- 16.11.2025, 17:27
Ночью ожидается снег.
В Беларуси 17 ноября местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью местами пройдут сильные осадки, будет налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен слабый туман. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 7 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла, в южных районах плюс 9-11 градусов.