В Иране остановили обогащение урана 16.11.2025, 17:44

Тегеран назвал условия для сотрудничества с МАГАТЭ.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что сейчас Тегеран не обогащает уран ни на одном из объектов в стране. По его словам, в Иране все объекты находятся под гарантиями и мониторингом, передает AP.

«Сейчас обогащения нет, потому что наши объекты — наши объекты по обогащению — были атакованы», — говорит Арагчи, имея в виду 12-дневную воздушную войну в июне, когда США и Израиль бомбили ядерные объекты Ирана.

По словам Арагчи, США и международное сообщество должны признать право Ирана на обогащение урана и мирное использование ядерных технологий. Он добавил, что Тегеран «никогда не откажется» от этих прав.

