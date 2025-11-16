Ученые создали гель для восстановления эмали 16.11.2025, 17:51

Революция в лечении кариеса.

Исследователи из Ноттингемского университета сделали важный шаг в стоматологии.

Они создали инновационный белковый гель, который может восстанавливать зубную эмаль.

Это открытие может стать настоящим прорывом в лечении заболеваний ротовой полости. Подробности опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Средство имитирует естественные процессы формирования зубной эмали у младенцев. Он функционирует как "каркас" для ионов кальция и фосфата, содержащихся в слюне, что способствует естественному восстановлению эмали.

Важно отметить, что в природе подобный процесс невозможен после повреждения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 3,7 млрд людей страдают от различных заболеваний полости рта. Разрушение зубной эмали является одной из главных причин инфекций, повышенной чувствительности зубов и их утраты.

Руководитель исследования, профессор биомедицинской инженерии и биоматериалов Альваро Мата, подчеркнул, что новый гель «легок в применении» и «разработан с учетом потребностей как врачей, так и пациентов».

Ученые надеются, что первый продукт такого рода появится на рынке уже в следующем году и окажет значительное влияние на здоровье людей по всему миру.

Также эксперты особо отмечают, что кариес – опасное заболевание зубов, которое может привести к серьезным проблемам, если его не лечить.

Он вызывает разрушение зубной ткани, что может привести к образованию полостей и интенсивной боли, особенно если инфекция достигает пульпы зуба.

В запущенных случаях кариес может привести к потере зуба, что негативно сказывается на жевательной функции и эстетике улыбки.

