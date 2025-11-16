ВСУ отбросили россиян возле одного из сел Донецкой области
- 16.11.2025, 18:09
Карта.
Вооруженные Силы Украины возле села Шахово Донецкой области на добропольском направлении отбросили российские войска. В то же время армия РФ на этом же направлении продвинулась в районе населенного пункта Софиевка и во Владимировке, указывают аналитики информационного ресурса DeepState.
Ранее офицер первого корпуса «Азов» сообщал, что россияне в направлении вышеупомянутых сел несколько раз в неделю осуществляют механизированные «накаты».