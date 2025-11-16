ВСУ отбросили россиян возле одного из сел Донецкой области 16.11.2025, 18:09

Фото: EPA/ SERGEY KOZLOV

Карта.

Вооруженные Силы Украины возле села Шахово Донецкой области на добропольском направлении отбросили российские войска. В то же время армия РФ на этом же направлении продвинулась в районе населенного пункта Софиевка и во Владимировке, указывают аналитики информационного ресурса DeepState.

Ранее офицер первого корпуса «Азов» сообщал, что россияне в направлении вышеупомянутых сел несколько раз в неделю осуществляют механизированные «накаты».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com