16 ноября 2025, воскресенье
ВСУ отбросили россиян возле одного из сел Донецкой области

  • 16.11.2025, 18:09
ВСУ отбросили россиян возле одного из сел Донецкой области
Фото: EPA/ SERGEY KOZLOV

Карта.

Вооруженные Силы Украины возле села Шахово Донецкой области на добропольском направлении отбросили российские войска. В то же время армия РФ на этом же направлении продвинулась в районе населенного пункта Софиевка и во Владимировке, указывают аналитики информационного ресурса DeepState.

Ранее офицер первого корпуса «Азов» сообщал, что россияне в направлении вышеупомянутых сел несколько раз в неделю осуществляют механизированные «накаты».

