Белорусы в шоке от цен за коммунальные услуги 16.11.2025, 18:18

«Тунеядцы» не могут поверить цифрам в жировках.

Белорусы в шоке от цен за коммунальные услуги для тех, кто попал в «тунеядцы». Жительница Полоцка, муж которой работает в Европе, опубликовала в Threads свою жировку, обратила внимание «Точка».

«Ну что белорусы, рассказывайте, кому тоже пришли потяжелевшие жировки с оплатой по полной стоимости и сколько выставили вам? Я начну, 63 кв. м — 349,47».

Другая женщина ответила ей: «Добрый день. У нас 59 кв, прописан 1 человек, а сумма 369 рублей. Куда обращаться?»

«Всем привет, меня зовут Андрей, и я тунеядец, который работает в Европе. Жировка 200+ за почти 70 кв. м», — написал другой белорус.

В шоке и еще одна автор комментария: «А вот подскажите, я в декрете, 20 м², пришли коммунальные 312 р».

Причем не все понимают, с чем связано резкое повышение стоимости.

«Мне больше интересно, почему я, работая официально в Беларуси, также должна оплатить эту коммуналку за свои 50% квартиры, только потому что квартира записана на мужа. Я мужу не нянька и не мамка, он сам решает, как и где работать и зарабатывать».

Рекорд же оказался у девушки, которой придется заплатить более 745 рублей.

В Беларуси с 1 октября изменился порядок расчета платы за жилищно-коммунальные услуги для незанятых в экономике граждан. Ранее размер платы зависел от факта регистрации владельца в квартире и количества проживающих.

Например, если в квартире, которая принадлежит официально безработному гражданину, зарегистрированы и проживают трое, то повышенный тариф применялся только к части площади. Новые правила отменили этот принцип.

Теперь, если гражданин признан не занятым в экономике, на все квартиры, которые ему принадлежат (независимо от их количества), и на весь объем потребления по ключевым услугам начисляется полный тариф.

