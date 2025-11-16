Тренер сборной Шотландии поблагодарил белорусов за ничью в матче с Данией

Тренер сборной Шотландии поблагодарил белорусов за ничью в матче с Данией1
- 16.11.2025, 19:01
Благодаря белорусским футболистам шотландцы еще могут попасть на ЧМ-2026 в США.
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал ничейный результат в матче Дания — Беларусь (2:2).
— Нам повезло: Беларусь притормозила Данию, и это дает нам все шансы побороться во вторник за путевку в США. Приятно, что они оказали нам услугу, — сказал главный тренер сборной Шотландии.
Напомним, сборная Беларуси сыграла вничью с командой Дании в матче квалификации на чемпионат мира — 2:2, шотландцы в своем матче уступили сборной Греции (2:3).
Таким образом, после пяти матчей отбора к чемпионату мира команда Карлоса Алоса продолжает располагаться на последней позиции с одним набранным очком. Дания продолжает возглавлять квартет с 11-ю баллами.