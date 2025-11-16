закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 19:33
Тренер сборной Шотландии поблагодарил белорусов за ничью в матче с Данией

  • 16.11.2025, 19:01
Тренер сборной Шотландии поблагодарил белорусов за ничью в матче с Данией
Фото: Pressball.by

Благодаря белорусским футболистам шотландцы еще могут попасть на ЧМ-2026 в США.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал ничейный результат в матче Дания — Беларусь (2:2).

— Нам повезло: Беларусь притормозила Данию, и это дает нам все шансы побороться во вторник за путевку в США. Приятно, что они оказали нам услугу, — сказал главный тренер сборной Шотландии.

Напомним, сборная Беларуси сыграла вничью с командой Дании в матче квалификации на чемпионат мира — 2:2, шотландцы в своем матче уступили сборной Греции (2:3).

Таким образом, после пяти матчей отбора к чемпионату мира команда Карлоса Алоса продолжает располагаться на последней позиции с одним набранным очком. Дания продолжает возглавлять квартет с 11-ю баллами.

