Тренер сборной Шотландии поблагодарил белорусов за ничью в матче с Данией 1 16.11.2025, 19:01

Фото: Pressball.by

Благодаря белорусским футболистам шотландцы еще могут попасть на ЧМ-2026 в США.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал ничейный результат в матче Дания — Беларусь (2:2).

— Нам повезло: Беларусь притормозила Данию, и это дает нам все шансы побороться во вторник за путевку в США. Приятно, что они оказали нам услугу, — сказал главный тренер сборной Шотландии.

Напомним, сборная Беларуси сыграла вничью с командой Дании в матче квалификации на чемпионат мира — 2:2, шотландцы в своем матче уступили сборной Греции (2:3).

Таким образом, после пяти матчей отбора к чемпионату мира команда Карлоса Алоса продолжает располагаться на последней позиции с одним набранным очком. Дания продолжает возглавлять квартет с 11-ю баллами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com